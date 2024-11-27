Украинский рекордсмен Лиги чемпионов высказался о своем дебюте в турнире

Артем Степанов лаконично прокомментировал свой первый матч за взрослую команду Байера.

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Байер разгромил РБ Зальцбург.

В связи с травмой Виктора Бонифейса в заявку на матч попал Артем Степанов. 17-летний украинец получил возможность дебютировать за леверкузенцев и соответственно в главном клубном турнире Европы на 73-ой минуте игры.

Форвард заменил своего коллегу по позиции Патрика Шика при счете 5:0. После игры Степанов прокомментировал свой дебют в своих соцсетях.

Украинский талант оставил лаконичное сообщение в Instagram.

"Шаг за шагом", - написал Артем.

Отметим, что нападающий установил рекорд благодаря своему дебюту. Степанов стал самым молодым украинцем в истории Лиги чемпионов.

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