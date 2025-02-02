"У многих остались сомнения": Менеджер Усика высказался о целесообразности реванша с Дюбуа
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о возможном реванше с Даниэлем Дюбуа, который ныне владеет титулом IBF.
Представитель украинского боксера не исключает вероятности повторного поединка с британцем, чтобы снять все вопросы, а дополнительной мотивацией может стать возможность снова побороться за звание абсолюта дивизиона.
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"В этом поединке есть смысл. У многих остались сомнения по поводу первого боя во Вроцлаве, так что в их реванше будет много смысла.
Тем более если Дюбуа одержит победу в поединке против Паркера, то это будет еще один бой за титул абсолютного чемпиона. Это будет здорово", - сказал Климас в комментарии iFL TV.
Ранее промоутер Усика рассказал, кого видит возможным соперником своего подопечного.
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