"У многих остались сомнения": Менеджер Усика высказался о целесообразности реванша с Дюбуа

Представитель украинца оценил вероятность второго боя с британцем, который ранее уже поспешно бросил вызов.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о возможном реванше с Даниэлем Дюбуа, который ныне владеет титулом IBF.

Представитель украинского боксера не исключает вероятности повторного поединка с британцем, чтобы снять все вопросы, а дополнительной мотивацией может стать возможность снова побороться за звание абсолюта дивизиона.

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"В этом поединке есть смысл. У многих остались сомнения по поводу первого боя во Вроцлаве, так что в их реванше будет много смысла.

Тем более если Дюбуа одержит победу в поединке против Паркера, то это будет еще один бой за титул абсолютного чемпиона. Это будет здорово", - сказал Климас в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Усика рассказал, кого видит возможным соперником своего подопечного.

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