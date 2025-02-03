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Усик рассказал, сколько может стоить тренировочный лагерь

Украинский боксер имеет большую команду для подготовки к боям.
Вчера, 21:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал об основных расходах при подготовке к боям.

По словам боксера, тренировочные лагеря ему обходятся до одного миллиона долларов.

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"Тренировочный лагерь может стоить 500 000-700 000 долларов. Это большая экосистема: гонорары команды, спарринг-партнеров и всех вовлеченных в работу, аренда залов, спа-центров для восстановления, оплата питания, жилья, оборудования, транспорта при необходимости. Сейчас у нас в основном собственные автомобили, которые мы перевозим из Украины в тренировочные лагеря.

Есть динамические затраты, в том числе привлечение медицинских специалистов, производящих анализы и выводы. Бывают очень дорогими. Еще есть перенос боя. Так было накануне первого боя с Тайсоном Фьюри: было два тренировочных лагеря, которые обошлись примерно в 1 млн долларов", - приводит слова Александра Forbes.

Ранее промоутер ответил, может ли Усик закончить карьеру.

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