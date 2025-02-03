Усик: Виталию Кличко было труднее дойти до чемпионства

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался по поводу Виталия Кличко.

По словам украинца, ему было проще завоевать титул, чем легендарному соотечественнику. Главная причина в том, что сейчас появился интернет, который является площадкой для спортсменов.

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"Кому было быстрее завоевать чемпионский титул? Думаю, мне. Виталий Владимирович начинал в 1996, и где-то через три года он стал чемпионом мира. Тогда не были развиты интернет и соцсети. Единственными средствами коммуникации были телевидение и печатные СМИ. Поэтому, я думаю, ему было труднее дойти до чемпионства.

Сейчас известным можно стать за сутки, однако нужно показывать хороший бокс. Если ты крут в интернете, а результат на ринге не показываешь, то очень быстро угаснешь", - приводит слова Усика Forbes.

Ранее промоутер ответил, может ли Усик закончить карьеру.

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