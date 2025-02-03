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Промоутер Усика оценил шансы Джошуа стать чемпионом мира

Красюк узнал, что у британца есть огонь, который ведет его к победе.
Сегодня, 17:00
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), поделился мнением о бывшем чемпионе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

По словам функционера, у британского боксера есть все шансы стать чемпионо мира, несмотря на фиаско от Дюбуа.

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"После его боя с Дюбуа я был уверен, что ему пора завершить карьеру. Затем я разговаривал с ним на вечеринке журнала Ring и он мне сказал, что намерен дальше боксировать. 

Еесли этот огонь горит, его ничто не остановит. Так что он единственный, кто должен принимать решения. Если он чувствует мотивацию, если он чувствует силу и стимул двигаться дальше, то ничто не сможет остановить его.

Сможет ли Джошуа снова стать чемпионом мира? Почему нет? Если у него такая сила, если у него такой огонь, то все может произойти", - приводт слова Красюка talkSPORT.

Ранее промоутер назвал главную цель Джошуа после срыва боя с Фьюри.

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