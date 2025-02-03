Джошуа и Баколе договорились о бое в Африке

Бен Шалом, промоутер конголезского боксера супертяжелого веса Мартина Баколе (21-1, 16 КО), сообщил, что его клиент проведет бой против бывшего чемпиона Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в Африке.

По словам функционера, бойцы уже подписали контракт на поединок.

"Все готово. Я слышал, что он подписал контракт, и мы едем в Конго", - приводит слова промоутера talkSPORT.

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Баколе рассказал, что уже настроен на поединок с британцем.

"Джошуа вернется. Это произойдет. В Африке его ждет большой бой. Вне ринга я продолжаю упорно работать, потому что мой бой против него в Африке – это большой бой. Я думаю, что это произойдет в Конго… Нам нужно сразиться на одном стадионе, и я думаю, что это будет в Конго.

Я думаю, что это произойдет летом, потому что они хотят, чтобы мы бились в Африке. Это близко, и я получу это".

Ранее сообщалось, что Кличко может провести чемпионский бой с бывшим соперником.

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