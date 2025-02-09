iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чисора - Валлин: лучшие моменты боя - видео

Британский боксер одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Дерек Чисора - Отто Валлин.
Сегодня, 10:40
Чисора - Валлин: видео лучших моментов боя / Getty Images
Чисора - Валлин: видео лучших моментов боя / Getty Images

Экс-претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) уверенно одолел шведского представителя дивизиона Отто Валлина (27-3, 15 КО) в бое-элиминаторе по линии IBF.

Поединок состоялся на Co-op Live Arena в Манчестере, Англия, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Читай также: Чисора с рассечением дважды уложил и одолел Валлина

Чисора мощно доминировал в противостоянии с более пассивным соперником и сумел довести бой до закономерной победы, несмотря на рассечение, из-за которого рефери пришлось останавливать схватку и позволить врачу осмотреть пострадавшего.

Британский боксер в девятом раунде уложил Валлина на настил ринга, поймав на контратаке ударом справа, а перед самым финальным гонгом еще раз отправил оппонента в нокдаун, эффектно завершив противостояние.

Чисора одержал победу единогласным решением судей со счетом 117-109, 114-112, 116-110.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Чисора - Валлин:

Ранее сообщалось, что вечер бокса, который возглавил бой Чисора - Валлин, посетил Тайсон Фьюри, впервые появившись на публике после поражения в реванше с Александром Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора видео боя обзор боя Отто Валлин видео лучших моментов боя видео лучших моментов

Статьи по теме

"Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком "Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком
Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника
Чисора с рассечением дважды уложил и одолел Валлина Чисора с рассечением дважды уложил и одолел Валлина
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый спарринг после матчей Лиги чемпионов Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый спарринг после матчей Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Украина13:00
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый спарринг после матчей Лиги чемпионов
Европа12:52
Довбик вернулся в стартовый состав Ромы на матч с Венецией
Бокс12:40
Бокс: расписание боев
Бокс12:30
Сауль Альварес будет драться за звание абсолютного чемпиона
Европа12:22
Тер Штеген может помочь Барселоне в концовке сезона
Бокс11:58
"Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком
Европа11:35
Лучший форвард Серии А отказал саудовскому клубу
Бокс11:25
Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника
Европа10:52
Новичок Фиорентины привлек внимание английских грандов
Бокс10:40
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK