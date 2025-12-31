iSport.ua
Берман озвучил главную карьерную цель в Формуле-1

Британец связал будущее с легендарной конюшней.
Сегодня, 13:50       Автор: Антон Федорцив
Оливер Берман / Getty Images
Оливер Берман / Getty Images

Пилот Хаас Оливер Берман в очередной раз заявил о больших амбициях. Британский гонщик стремится побеждать в составе Феррари, сообщает Sky Sports.

"С Феррари я дебютировал, поэтому у меня всегда была связь с ними. У нас до сих пор остаются очень близкие отношения.

Моя цель в жизни – побеждать в гонках и выступать в красном цвете. Но я чувствую, что в Хаас еще есть большие возможности", – рассказал дебютант.

В сезоне-2025 Берман финишировал на 13-й позиции в общем зачете пилотов. Берман набрал 41 очко. Лучший результат британца – 4-е место на Гран-при Мексики.

Тем временем гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен признан пилотом года по версии соперников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари хаас Оливер Берман

