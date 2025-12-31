ФИФА придумала новую награду вместо The Best

Церемония The Best-2025 от ФИФА оказалась последней в истории премии. С 2026 года организация будет вручать новую награду вместе со Спортивным советом Дубая, сообщает официальный сайт ФИФА.

В данный момент категории наград, система номинирования и особенности голосования остаются тайной. Также неизвестны название и дата проведения премии. Очевидно, церемония будет проходить в ОАЭ.

ФИФА принялась награждать лучших футболистов года в 1991 году. Сначала премия называлась Игрок года ФИФА, а в 2010-2015 гг. организация вручала Золотой мяч ФИФА вместе с France Football. The Best просуществовала с 2016-го.

Напомним, нападающий французского ПСЖ Усман Дембеле признан игроком года ФИФА в 2025 году.

