Бывший соперник Джошуа по рингу отреагировал на трагедию

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в ДТП. Сам боксер отделался незначительными травмами, а двое пассажиров его автомобиля погибли - тренер британца Роберт Латц и Сина Гами.

Недавний соперник по рингу Джейк Пол отреагировал на смертельную аварию:

"Жизнь гораздо важнее бокса. Я молюсь за потерянные жизни, за Эй Джея и всех, кто пострадал в этом несчастном случае. Покойтесь с миром, Сина Гами и Кевин Айоделе. Мои мысли и молитвы с вашими семьями, друзьями и с Эй Джеем", — написал американец на своём аккаунте в X.

Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

Напомним, что 20 декабря Джошуа нокаутировал Пола в боксерском поединке.

Также Тайсон Фьюри прокомментировал новость об аварии.

