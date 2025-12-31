iSport.ua
Русский Українська

Бывший соперник Джошуа по рингу отреагировал на трагедию

Выразил соболезнования семьям погибших.
Сегодня, 08:41       Автор: Валентина Чорноштан
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в ДТП. Сам боксер отделался незначительными травмами, а двое пассажиров его автомобиля погибли - тренер британца Роберт Латц и Сина Гами.

Недавний соперник по рингу Джейк Пол отреагировал на смертельную аварию:

"Жизнь гораздо важнее бокса. Я молюсь за потерянные жизни, за Эй Джея и всех, кто пострадал в этом несчастном случае. Покойтесь с миром, Сина Гами и Кевин Айоделе. Мои мысли и молитвы с вашими семьями, друзьями и с Эй Джеем", — написал американец на своём аккаунте в X.

Напомним, что 20 декабря Джошуа нокаутировал Пола в боксерском поединке. 

Также Тайсон Фьюри прокомментировал новость об аварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе
"Очень печально": Фьюри отреагировал на гибель тренеров Джошуа "Очень печально": Фьюри отреагировал на гибель тренеров Джошуа
"Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров "Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров
Форвард Вегаса пропустит Олимпийские игры-2026 Форвард Вегаса пропустит Олимпийские игры-2026

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 3-й тур Кубка африканских наций в разгаре
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и ДР Конго одержали разгромные победы и вышли в 1/8 финала, Бенин - также в плей-офф
просмотров

Последние новости

Европа и мир11:19
Форвард Вегаса пропустит Олимпийские игры-2026
НБА11:01
Буллз теряют Гидди на длительный срок после матча с Миннесотой
Украина10:47
Назван лучший хоккеист Украины в 2025 году
Европа10:30
Реал Мадрид принял решение касательно своих молодых талантов
Европа10:03
Защитник Ман Сити отказался переходить в Вест Хэм. Ищет команду выше зоны вылета
НХЛ09:38
НХЛ: Айлендерс обыграл Чикаго по буллитам, Ванкувер пропустил 6 голов от Филадельфии
НБА09:14
НБА: Лейкерс крупно уступил Детройту, а Филадельфия победила Мемфис
Бокс08:41
Бывший соперник Джошуа по рингу отреагировал на трагедию
НБА08:21
Инсайдер сообщил, сколько недель пропустит Йокич
Бокс08:00
Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK