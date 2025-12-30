iSport.ua
"Очень печально": Фьюри отреагировал на гибель тренеров Джошуа

Британский боксер поддержал соотечественника.
Вчера, 21:33       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал новость об аварии, в которую попал его потенциальный соперник Энтони Джошуа и вследствие которой погибли его два тренера.

Британский боксер у себя в Instagram выразил свои соболезнования.

Читай также: "Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров

"Это очень печально. Пусть Бог дарует им хорошее ложе на небесах", - написал Фьюри.

Напомним, что авария произошла накануне в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли тренеры британца Сина Гами и Роберт Латц. Сам боксер отделался небольшими повреждениями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

