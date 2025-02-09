iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Сделаем": Промоутер пообещал Чисоре большой бой, но не с Усиком

Фрэнк Уоррен намекнул на возможный титульный поединок для британца.
Сегодня, 13:54
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен оценил победу Дерека Чисоры единогласным решением судей в бою против Отто Валлина.

Функционер похвалил британского боксера и намекнул, что постарается организовать ему титульный поединок с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа, которому, к слову, еще 22 февраля нужно будет подраться с Джозефом Паркером.

Читай также: "Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком

"Чего бы Чисора ни захотел, мы это сделаем. Мы сядем и сделаем это. Теперь он выиграл отборочный бой на титул IBF, который у Даниэля Дюбуа. Так что у нас есть этот вариант.

Сегодня вечером Чисора продемонстрировал отличное выступление. Я не могу вам передать, как я горжусь тем, как он там сражался. Отто тоже, потому что бой делают двое", - приводит слова Уоррена Standard.

Напомним, что после боя с Валлином Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Дерек Чисора Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Жесткий парень как для 41-летнего": Валлин отреагировал на поражение от Чисоры "Жесткий парень как для 41-летнего": Валлин отреагировал на поражение от Чисоры
"Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком "Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком
Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника
Суперлига: Днепр дожал Киев-Баскет Суперлига: Днепр дожал Киев-Баскет
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Украина17:10
Суперлига: Днепр дожал Киев-Баскет
Бокс17:02
Беринчик прибыл в Нью-Йорк на бой против Дэвиса
Европа16:59
Борнмут Забарного и еще два клуба АПЛ интересуются экс-игроком ПСЖ
Европа16:41
Ювентус нацелился на лидера своего конкурента по Серии А
Украина16:35
Календарь Шахтера: "горняки" одержали разгромную победу в первом спарринге после матчей Лиги чемпионов
Бокс16:24
"Удачи": Кроуфорд отреагировал на анонс боя Альвареса, подколов мексиканца
Европа15:59
Топ-клубы АПЛ и Реал заинтересованы одним из лидеров немецкого клуба
Европа15:33
Рома с Довбиком благодаря пенальти одолела аутсайдера Серии А
Европа15:29
Испанский клуб подписал молодого украинца
Бокс14:55
"Жесткий парень как для 41-летнего": Валлин отреагировал на поражение от Чисоры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK