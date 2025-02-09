"Сделаем": Промоутер пообещал Чисоре большой бой, но не с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен оценил победу Дерека Чисоры единогласным решением судей в бою против Отто Валлина.

Функционер похвалил британского боксера и намекнул, что постарается организовать ему титульный поединок с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа, которому, к слову, еще 22 февраля нужно будет подраться с Джозефом Паркером.

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"Чего бы Чисора ни захотел, мы это сделаем. Мы сядем и сделаем это. Теперь он выиграл отборочный бой на титул IBF, который у Даниэля Дюбуа. Так что у нас есть этот вариант.

Сегодня вечером Чисора продемонстрировал отличное выступление. Я не могу вам передать, как я горжусь тем, как он там сражался. Отто тоже, потому что бой делают двое", - приводит слова Уоррена Standard.

Напомним, что после боя с Валлином Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника.

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