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"Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком

Британский боксер рассчитывает получить реванш от украинского чемпиона.
Сегодня, 11:58
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора после победы над Отто Валлином заявил о желании подраться с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам боксера, он заинтересован в реванше с чемпионом, которому проиграл единогласным решением судей в 2020 году во втором поединке украинца в хэвивейте.

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"Я собираюсь распродать стадион Тоттенхэма в Лондоне. Хочу позвонить Александру, после чего посмотрим, сможем ли мы провести реванш.

Александр Усик, да, я хочу встретиться с ним. Я думаю, что победил в том нашем бою в 2020 году.

Второй выбор? Вы хотите, чтобы я встретился с Эй Джеем? Давайте посмотрим, как все сложится. Поэтому сейчас - Усик. Джошуа? Этого может не произойти. Так что я хочу бой с Александром прямо сейчас", - сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Валлин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора

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