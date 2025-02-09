"Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора после победы над Отто Валлином заявил о желании подраться с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам боксера, он заинтересован в реванше с чемпионом, которому проиграл единогласным решением судей в 2020 году во втором поединке украинца в хэвивейте.

Читай также: Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника

"Я собираюсь распродать стадион Тоттенхэма в Лондоне. Хочу позвонить Александру, после чего посмотрим, сможем ли мы провести реванш.

Александр Усик, да, я хочу встретиться с ним. Я думаю, что победил в том нашем бою в 2020 году.

Второй выбор? Вы хотите, чтобы я встретился с Эй Джеем? Давайте посмотрим, как все сложится. Поэтому сейчас - Усик. Джошуа? Этого может не произойти. Так что я хочу бой с Александром прямо сейчас", - сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Валлин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!