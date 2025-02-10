"Он достоин": Усика призвали дать реванш Чисоре

Британский боксер считает, что его соотечественник заслужил еще один бой с украинским чемпионом.

Обладатель титула WBC Silver в супертяжелом весе Лоуренс Околи считает, что чемпион по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик должен дать реванш Дереку Чисоре, которого в 2020 году одолел в своем втором поединке в хэвивейте.

По мнению британского боксера, ветеран дивизиона тогда дал украинцу лучший бой среди всех его соотечественников.

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"Если говорить об Усике, то Дерек, возможно, дал ему лучший бой из всех британских бойцов.

Так что, вероятно, он достоин снова подраться с Усиком", - сказал Околи в комментарии Seconds Out.

Ранее Чисора объяснил, почему он может быть интересен Усику и Дюбуа.

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