Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент
Функционер составил свой список лучших бойцов на данный момент.
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх высказался про лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
На первом месте оказался чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО).
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Вторую строчку занял Теренс Кроуфорд, а тройку замкнул Наоя Иноуэ.
Топ лучших боксеров P4P по версии Турки Аль аш-Шейха:
- Александр Усик;
- Теренс Кроуфорд;
- Наоя Иноуэ;
- Джервонта Дэвис;
- Артур Бетербиев;
- Шакур Стивенсон;
- Сауль Альварес;
- Дмитрий Бивол.
Ранее сообщалось, что Богачук возглавил рейтинг WBC.
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