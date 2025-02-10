iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент

Функционер составил свой список лучших бойцов на данный момент.
Сегодня, 18:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх высказался про лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

На первом месте оказался чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО).

Читай также: "Он достоин": Усика призвали дать реванш Чисоре

Вторую строчку занял Теренс Кроуфорд, а тройку замкнул Наоя Иноуэ.

Топ лучших боксеров P4P по версии Турки Аль аш-Шейха:

  1. Александр Усик;
  2. Теренс Кроуфорд;
  3. Наоя Иноуэ;
  4. Джервонта Дэвис;
  5. Артур Бетербиев;
  6. Шакур Стивенсон;
  7. Сауль Альварес;
  8. Дмитрий Бивол.

Ранее сообщалось, что Богачук возглавил рейтинг WBC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гвардиола настаивал на покупке лидера Реала, но футболист отказался Гвардиола настаивал на покупке лидера Реала, но футболист отказался
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, B8 поднялись Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, B8 поднялись
Фейеноорд провел переговоры с Пушичем после отставки главного тренера Фейеноорд провел переговоры с Пушичем после отставки главного тренера
Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Гвардиола настаивал на покупке лидера Реала, но футболист отказался
Киберспорт20:25
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, B8 поднялись
Европа20:04
Фейеноорд провел переговоры с Пушичем после отставки главного тренера
Шахматы19:55
Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена
Европа19:40
Названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой
Европа19:15
Гвардиола отреагировал на слухи об отставке из Манчестер Сити
Теннис19:11
Свитолина с камбэком обыграла победительницу Уимблдона-2023 в Катаре
Теннис18:50
Ястремская потерпела поражение в первом круге турнира в Дохе
НБА18:49
НБА выбрала замену Адетокунбо на Матч всех звезд
Бокс18:30
Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK