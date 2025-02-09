Богачук возглавил рейтинг WBC

Украинский боксер оказался наверху списка лучших в первом среднем весе.

Сергей Богачук подтвердил статус претендента на чемпионский пояс. 29-летний украинец занял первое место в рейтинге Всемирного боксерского совета, сообщает World Boxing Council.

Уроженец Винницы опередил узбека Исраила Мадримова, пуэрто-риканского боксера Ксандера Заяса и других. Титул WBC в первом среднем весе принадлежит американцу Себастьяну Фундоре. Его соотечественник Вирджил Ортис – временный чемпион.

Ранее WBC анонсировала бой Богачука против победителя противостояния между Мадримовым и Ортисом. Они выйдут в ринг 22 февраля. В прошлом году украинец уступил американскому боксеру со скандальным решением судей.

К слову, ранее Беринчик прилетел в Нью-Йорк на бой против Дэвиса.

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