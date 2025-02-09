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Беринчик прибыл в Нью-Йорк на бой против Дэвиса

Украинский чемпион 14 февраля проведет дебютную защиту титула.
Сегодня, 17:02
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) в ближайшем бою впервые будет защищать свой пояс.

Соперником украинского боксера в титульном поединке станет американец Кишон Дэвис (12-0, 8 KO).

Бой состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

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Украинский чемпион уже прилетел из Лос-Анджелеса, где готовился к будущему противостоянию, на место проведения поединка, о чем отчитался в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик

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