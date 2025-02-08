Владимир Кличко оценил возможность боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко высказался про возможный поединок с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком.

Украинский боксер заявил, что никогда не выйдет в ринг с соотечественником.

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"Я всегда был готов вернуться, я всегда тренировался, я всегда был в хорошей форме. Теперь появились слухи о моем возращении с новой силой. Они ходят уже довольно долгое время, с тех пор, как я вышел на пенсию. Я также несколько раз упомянул, что хочу побить рекорд Джорджа Фармана. Это было бы действительно чем-то особенным. Сейчас я должен сказать, что "дьвол в деталях".

В свое время мой брат или я могли бы стать абсолютным чемпионом, для этого нужно было подраться друг с другом, но мы никогда не пошли бы на такой шаг, потому что не хотели расстраивать нашу маму. Сейчас чтобы вернуться, мне нужно встретиться с Александром Усиком. Можете ли вы представить сейчас, что украинцы будут драться друг с другом.

Да, он не мой брат, мы не одной крови, но он мой соотечественник, и наша страна находится в состоянии войны. Сейчас идут в этом направлении сигналы, поэтому я не просто так сказал, что "дьявол в деталях". Могу сказать только одно, мы сейчас прорабатываем много чего, но еще нечего анонсировать", - сказал Кличко для Ring Magazine.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко назвал причину, почему не провел реванш с Джошуа.

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