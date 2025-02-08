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Владимир Кличко назвал причину, почему не провел реванш с Джошуа

В контракте был прописан второй поединок.
Сегодня, 12:15
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Getty Images
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом вес украинец Владимир Кличко высказался о своем противостоянии с Энтони Джошуа.

Украинец сообщил, что в контракте был прописан реванш, но он был вынужден завершить карьеру.

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"Матч-реванш был прописан в контракте. Да, у нас был пункт о реванше. 

В тот момент мне пришлось принять очень много решений. Я просто не могу вам рассказать все. Было принято решение о завершении карьеры. Сейчас, оглянувшись назад, я могу сказать, что это было сделано правильно", - сказал Кличко для Ring Magazine.

Поединок Кличко и Джошуа состоялся в 2017 году. Украинец проиграл британцу техническим нокаутом в 11 раунде.

Ранее Кличко оценил свое поражение от Джошуа.

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