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Владимир Кличко признался, что родной брат призывал завершить карьеру

Украинец провел ужасный поединок на старте, из-за чего получил много ушибов.
Сегодня, 09:30
Виталий и Владимир Кличко / Getty Images
Виталий и Владимир Кличко / Getty Images

Бывший объединенный чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко вспомнил момент, когда он мог завершить карьеру.

Украинец рассказал, что его брат Виталий настаивал на том, чтобы он ушел со спорта после боя против американца Даваррили Уильямсона.

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"У меня не было сомнений в себе, даже несмотря на то, что многие люди в моем окружении сомневались во мне, включая моего брата. После боя с Брюстером, я дрался с Уильямсом, который не был уж таким хорошим бойцом. У меня был ужасный порез и много других повреждений.

Виталий тогда мне сказал: "Слушай, посмотри на свое лицо. На нем будто куча кетчупа со сливками. Я думаю, что пришло время прощаться". 

Мне было так обидно. Но в тот момент мы еще не осознавали, что это только начало. Было сложно перечить члену своей семьи, который говорит, что для тебя все кончено", - сказал Кличко для Ring Magazine.

Поединок Владимира с Уильямсоном прошел в 2000 году. В четвертом раунде украинец оказался в нокдауне, а в следующей трехминутке бкосеры ударились головами. Победу в бою одержал Кличко раздельным решением судей. 

Ранее Владимир Кличко объяснил, почему начал заниматься боксом.

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