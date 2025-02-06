Внук Мохаммеда Али сравнил Усика со своим дедушкой

Внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш поделился мыслями об Александре Усике.

Нико назвал украинского боксера современной версией своего дедушки.

«У моего дедушки и Усика день рождения в один день (17 января - прим.). Они имеют одинаковый рост, вес у них тоже примерно одинаковый, почти идентичный. Поэтому, когда я думаю об Усике, то вижу в нем современную версию своего дедушки - не в плане навыков, а в плане габаритов и всего остального. И я считаю, что он идеален по размерам для хевивейта».

Али также высказал предположение, что Мохамед доминировал бы в супертяжелом дивизионе и в настоящем.

«Знаешь, многие думали, что Тайсон Фьюри слишком большой, что Усик не сможет с ним справиться. Но Александр проделал просто фантастическую работу. Я не думал, что он победит. Я на стороне Фьюри, знаешь, но Усик провел замечательные бои. И я считаю, что он идеальный супертяж. Это лишь подтверждает, что мой дедушка тоже доминировал бы в этом дивизионе в наше время.

Я, возможно, предвзят, но искренне так считаю. Я фанат бокса, люблю смотреть как старые поединки, так и современный бокс. И думаю, что мой дедушка все равно оставался бы на вершине и сегодня».

Американец также поделился мыслями о том, был бы интересным бой Мохаммеда Али и Александра Усика.

«Да, это было бы интересно, это было бы круто! Конечно, я выберу своего дедушку, но это был бы очень зрелищный бой, потому что Усик имеет харизму и талант, что встречается очень редко. И они оба это имеют. Это был бы невероятный поединок, - сказал Уолш.

Отметим, что Нико Али Уолш пошел по стопам дедушки и тоже является профессиональным боксером, на счету которого 10 побед и 1 поражение в среднем весе.

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