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"Я не хотел быть боксером": Владимир Кличко объяснил, почему начал заниматься боксом

Украинец хотел покидать пределы СССР.
Сегодня, 07:25
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что никогда не планировал становиться профессиональным спортсменом.

По словам украинца, он выбрал этот вид спорта, чтобы путешествовать.

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"Я всегда использовал спорт, в частности бокс, как инструмент. Я не хотел быть боксером, но я хотел путешествовать. В советское время, когда мне было 14, ты не мог выезжать за пределы страны, если ты не политик или спортсмен. Для политика я был слишком молод, а для спортсмена - это идеальное время.

Так что я пошел на секцию бокса, которая была у нас в школе. Затем я оказался в специализированной школе для бокса. Тогда я думал, что временно являюсь спортсменам, но в результате сделал карьеру, которая длилась почти три десятилетия", - сказал украинец для Ring Magazine.

Ранее бывший чемпион предположил, кто победит в бою Усик - Кличко.

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