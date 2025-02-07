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"Неподходящий соперник": Экс-чемпион предположил, кто победит в бою Усик - Кличко

Тони Беллью назвал своего фаворита гипотетического поединка.
Сегодня, 13:18
Владимир Кличко и Александр Усик / Boxing Scene
Владимир Кличко и Александр Усик / Boxing Scene

Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал, кому отдал бы преимущество в бою между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и легендарным украинским боксером Владимиром Кличко.

По его словам, он считает фаворитом действующего чемпиона, но уверен, что подобный поединок невозможен.

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"Кличко не победил бы Усика на своем пике. Просто Александр совершенно неподходящий для него соперник.

К тому же я знаю, что они друзья, поэтому их бой не состоится. Я бы даже не пытался свести их. Я не думаю, что Усик хочет устроить что-то подобное", - сказал Беллью в комментарии SportingTalk.

Ранее Владимир Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Владимир Кличко Александр Усик

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