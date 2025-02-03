"Это невозможно": Промоутер Усика развеял все домыслы о бое с Кличко
Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, категорически высказался о предположениях по поводу возможного боя против легендарного украинского боксера Владимира Кличко.
Представитель действующего объединенного чемпиона в хэвивейте заявил, что поединок двух украинцев невозможен.
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"Чтобы прояснить ситуацию: Красюк никогда не упоминал даже о теоретической возможности боя между двумя украинскими легендами - Усиком и Кличко. Этот бой невозможен", - написал промоутер в Instagram.
Ранее Владимир Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс.
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