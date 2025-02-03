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"Это невозможно": Промоутер Усика развеял все домыслы о бое с Кличко

Александр Красюк поставил точку в истории о теоретическом поединке двух украинцев.
Сегодня, 12:59
Усик не подерется с Кличко / Getty Images
Усик не подерется с Кличко / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, категорически высказался о предположениях по поводу возможного боя против легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

Представитель действующего объединенного чемпиона в хэвивейте заявил, что поединок двух украинцев невозможен.

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"Чтобы прояснить ситуацию: Красюк никогда не упоминал даже о теоретической возможности боя между двумя украинскими легендами - Усиком и Кличко. Этот бой невозможен", - написал промоутер в Instagram.

Ранее Владимир Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Александр Усик Александр Красюк

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