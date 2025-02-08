"Сложно подобрать слова": Кличко вспомнил свое поражение от Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко высказался о поединке с Энтони Джошуа.

По словам украинца, он был настроен на победу, однако произошло все иначе.

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"Тогда было все в порядке со мной. Я был уверен в себе. Не было совершенно сомнений. Я даже представить не мог, что проиграю бой. Опыт был на моей стороне, так что я знал, что нужно делать и в какой момент.

Сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать, что произошло. В боксе говорят, что это была не моя ночь, не твое время или что угодно. Я действительно не ожидал проиграть тот бой. Я был буквально одержим победой. Но это то, что есть. Я не могу жаловаться.

Тут особо даже нечего объяснять. Можно долго рассуждать, но иногда все просто встает на свои места и происходит по какой-то причине", - сказал Кличко для Ring Magazine.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко признался, что родной брат призывал завершить карьеру.

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