"Неплохо помогаю армии без Ломаченко": Беринчик назвал приоритетного соперника

Украинец не будет проводить поединок с соотечественником.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик высказался о своем будущем.

По словам украинцм, если он победит Кишона Дэвиса, то будет стремиться к объединению титулов - провести поединок против чемпиона WBA американца Джервонты Дэвиса.

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"Я смотрю на Джервонту Дэвиса, просто не думаю, что два украинца соберет много зрителей у экрана, кроме украинцев и сомневаюсь, что мы сможем заработать большие деньги для пожертвования на армию.

Я неплохо помогаю нашей армии и без Ломаченко", - сказал Беринчик для FightHype.com.

Бой Дениса и Кишона состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

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