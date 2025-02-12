"Я отвечу": Беринчик отреагировал на неуважительно отношение со стороны Дэвиса

Украинский чемпион уверен, что дерзкое поведение американца не останется безнаказанным.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик высказался о поведении своего соперника Кишона Дэвиса.

Украинский боксер заявил, что намерен в ринге ответить на неуважительное отношение со стороны американца.

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"С его стороны слишком много неуважения. Слишком много разговоров. Я отвечу на все вопросы 14 февраля на Madison Square Garden. Я хочу увидеть в его глазах страх", - сказал Беринчик в комментарии Top Rank Boxing.

Бой Беринчика и Дэвиса состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Дэвис дерзко пригрозил Беринчику.

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