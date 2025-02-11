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"Он будет счастлив отступить": Дэвис дерзко пригрозил Беринчику

Кишон уверен, что станет чемпионом мира после боя с украинцем.
Сегодня, 10:50
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Перспективный легковес Кишон Дэвис высказался о поединке против чемпиона мира в его весовой категории по версии WBO Дениса Беринчика.

Американец заявил, что у представителя Украины нет никаких шансов на победу.

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"Единственное, что Беринчик может сделать, чтобы удивить меня, так это быстро начать принимать некоторые из моих ударов, но я сомневаюсь, что он сможет долго терпеть, точка. Как только я займусь работой, он будет счастлив отступить.

Я не хочу показаться слишком самоуверенным, но 14-го февраля меня никому не остановить. Каждый раз, когда я спаррингую в лагере, люди говорят мне, что я силен. Я не удивлен, ведь знал это и раньше", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24/7.

Бой Дениса и Кишона состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик назвал приоритетного соперника.

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