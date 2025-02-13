"Крутой мегабой": Беринчик назвал желаемого соперника в случае победы над Кишоном Дэвисом

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик поделился своими планами после боя против Кишона Дэвиса.

По словам украинца, если он сможет победить американца, то хочет подраться против обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса.

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"Если будет Джервонта Дэвис, то это очень хорошо, но перед этим боем хотели объединять титулы с WBC, но как-то не договорились.

Дэвис дерется, имеет хорошие боксерские навыки. Это будет очень крутой мегабой для всего боксерского мира", - сказал Беринчик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Поединок Беринчика против Кишона Дэвиса состоится 14 февраля в Нью-Йорке.

Ранее Беринчик отреагировал на обвинения Дэвиса в расистском подарке.

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