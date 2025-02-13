Беринчик отреагировал на обвинения Дэвиса в расистском подарке

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик высказался про обвинения в свой адрес со стороны Кишона Дэвиса.

Американец заявил, что украинец сделал ему расистский подарок в виде коробки с бананами и арбузами. По словам Беринчика, он не делал этого, ведь не умеет писать на английском.

"Я ничего не отправлял и тем более не писал, так как не умею писать на английском.

Нацелен ли я на нокаут в бою с Дэвисом? Увидим", - сказал Беринчик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Поединок Беринчика против Дэвиса состоится 14 февраля в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом.

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