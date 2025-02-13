"Бокс - это наркотик": Усик впервые прокомментировал выход Фьюри на пенсию

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу Тайсона Фьюри.

Украинский боксер уверен, что британец вернется на ринг, хоть и завершил карьеру.

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"Я не думал о решении Тайсона, но мое мнением, что это не правда. Как только Тайсон расслабится и отдохнет, он вернется. Если занимаешься боксом долгое время: 10,15, 20, 25 лет, то он становится наркотиком.

Если ты однажды не пойдешь на тренировку, то почувствуешь себя мертвым. По крайней мере, для меня так. Я тренируюсь каждый день, но не занимаюсь боксом постоянно. Иногда это просто кроссфит и бег. Боксом я занимаюсь только когда в лагере", - приводит слова Усика talkSPORT.

Ранее Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру.

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