А также назвал своего следующего соперника.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру.

В интервью SkySport украинский боксер назвал имя своего следующег противника, а также свои планы о завершении карьеры.

"Я буду драться с тем, кто победит, Джозеф Паркер, Даниэль Дюбуа, без проблем.

Я думаю, что в боксе мне осталось два года или полтора. Я чувствую себя прекрасно. Мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего двум", - рассказал Усик.

Ранее также Беллью оценил возможность реванша между Усиком и Чисорой.

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