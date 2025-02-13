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"Рад видеть моего друга": Усик провел встречу со своим бывшим соперником

Александр посетил Лондон.
Сегодня, 00:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) посетил Лондон.

Во время своих дел украинский боксер встретился с бывшим чемпионом мира Тони Беллью.

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"Всегда приятно находиться в Лондоне на каждом этапе моей карьеры. Рад видеть моего друга Тони Беллью. Игра продолжается", – написал Усик.

В ноябре 2018 Александр досрочно победил Беллью.

Ранее Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру.

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