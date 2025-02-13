Усик назвал самого сложного соперника в карьере

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем самом сложном оппонентом.

По словам украинца, труднее всего ему было против Дерека Чисоры.

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"Думаю, что самый сложный соперник в моей карьере - Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой.

Дерек - ужасный парень, жесткий. Он ужасно жесткий. Я не знаю, он просто крепкий. Было тяжело, и все", - сказал Усик в интервью talkSPORT.

В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Ранее Беллью оценил вероятность реванша Усик - Чисора.

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