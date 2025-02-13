iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик назвал самого сложного соперника в карьере

Украинец вспомнил поединок против известного британца.
Сегодня, 14:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем самом сложном оппонентом.

По словам украинца, труднее всего ему было против Дерека Чисоры.

Читай также: "Бокс - это наркотик": Усик впервые прокомментировал выход Фьюри на пенсию

"Думаю, что самый сложный соперник в моей карьере - Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. 

Дерек - ужасный парень, жесткий. Он ужасно жесткий. Я не знаю, он просто крепкий. Было тяжело, и все", - сказал Усик в интервью talkSPORT.

В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Ранее Беллью оценил вероятность реванша Усик - Чисора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Начнем это снова?": Чисора обратился к Усику с возможным реваншем "Начнем это снова?": Чисора обратился к Усику с возможным реваншем
Биатлон-2024/2025: завтра состоится женский спринт на чемпионате мира в Швейцарии Биатлон-2024/2025: завтра состоится женский спринт на чемпионате мира в Швейцарии
16-летний украинский футболист умер от отравления угарным газом 16-летний украинский футболист умер от отравления угарным газом
Усик назвал фаворита боя Дюбуа - Паркер Усик назвал фаворита боя Дюбуа - Паркер
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завтра состоится женский спринт на чемпионате мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс16:50
"Начнем это снова?": Чисора обратился к Усику с возможным реваншем
Биатлон16:20
Биатлон-2024/2025: завтра состоится женский спринт на чемпионате мира в Швейцарии
Украина16:00
16-летний украинский футболист умер от отравления угарным газом
Бокс15:30
Усик назвал фаворита боя Дюбуа - Паркер
Киберспорт15:05
NaVi - NaVi Junior: онлайн-трансляция финала квалификации PGL Wallachia Season 4
Формула 114:57
Разбавил флаг синим: звездный пилот Формулы-1 показал шлем в новой команде
Бокс14:52
Теофимо Лопес жестко высмеял Дэвиса из-за обвинений Беринчика в расизме
Бокс14:29
"Не хочу много об этом говорить": Красюк отреагировал на расистский скандал с Беринчиком
НБА14:25
"Мне позвонили и я сразу приехал": Лень прокомментировал свой переход в Лейкерс
Бокс14:00
Усик назвал самого сложного соперника в карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK