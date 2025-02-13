Усик назвал самого сложного соперника в карьере
Украинец вспомнил поединок против известного британца.
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем самом сложном оппонентом.
По словам украинца, труднее всего ему было против Дерека Чисоры.
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"Думаю, что самый сложный соперник в моей карьере - Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой.
Дерек - ужасный парень, жесткий. Он ужасно жесткий. Я не знаю, он просто крепкий. Было тяжело, и все", - сказал Усик в интервью talkSPORT.
В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.
Ранее Беллью оценил вероятность реванша Усик - Чисора.
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