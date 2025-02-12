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Беллью оценил вероятность реванша Усик - Чисора

Тони назвал боксера, с которым британец должен провести поединок.
Сегодня, 15:40
Александр Усик и Дерек Чисора / Matchroom Boxing
Александр Усик и Дерек Чисора / Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о возможном противостоянии Дерека Чисоры и Александра Усика.

По словам британца, он не верит, что его соотечественник в прощальном поединке сойдется с представителем Украины.

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"Этот бой ничего не даст Александру Усику. Сейчас он босс супертяжелого веса, поэтому для него ничего не будет стоять на кону. Так что я не представляю, что Усик вернется к прошлому. Он не из тех, кто устраивает реванши после боев, в которых легко победил, если только это не приносит огромную финансовую выгоду.

Дерек заслуживает последний большой бой перед уходом в закат, 50-й выход в ринг. Не знаю, с кем я хочу его увидеть. Есть очень много соперников. 

В один момент этот чудак сказал, что хочет подраться со мной. Вероятно, я самый близкий для него человек в боксе. Честно говоря, я просто хочу, чтобы он, пожалуй, закончил боем попроще", - сказал Беллью в интервью talkSPORT.

В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Ранее менеджер Фьюри выбрал соперника для Чисоры - это не Усик.

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