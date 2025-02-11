Уоррен назвал причину, почему Дюбуа победит Паркера

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о поединке своего клиента с Джозефом Паркером.

Представитель британца считает, что у боксера есть сильный характер, который он проявил в последних боях, а это поможет ему одолеть опытного новозеландца.

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"Джаррелл Миллер - сдался, Филип Хргович - сдался, Энтони Джошуа - сдался.

Вспомните первые три раунда в бою с Хрговичем. Было тяжело, но Дюбуа стиснул зубы, а затем показал, что умеет. Когда он дрался с Джошуа, то Энтони был фаворитом, но сразу после гонга, Дюбуа показал, кто главный в ринге.

В последних четырех боях, включительно с поединком против Усика, Даниэль был аутсайдером, и в трех противостояниях он перевернул все с ног на голову.

Впервые за пять боев он выходит фаворитом на бой против бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера, который сейчас на подъеме. У меня нет сомнений, что Даниэль снова продемонстрирует что-то особенное", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, что Паркер охладил намерения Дюбуа провести реванш с Усиком.

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