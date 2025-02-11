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Уоррен организовал бой двух экс-чемпионов полулегкого веса

Компания Queensberry Promotions анонсировала звездный поединок в Ноттингеме.
Сегодня, 11:16
Ли Вуд / Getty Images
Ли Вуд / Getty Images

Ирландец Энтони Какаче выйдет в ринг против англичанина Ли Вуда. Бой состоится 10 мая на ноттингемской Motorpoint Arena, сообщает Queensberry Promotions.

Ради поединка североирландский боксер отказался от титула IBF. Промоутер Фрэнк Уоррен пообещал ему "самые большие и лучшие бои". Какаче пока сохранил чемпионский пояс IBO, а его соперник в 2023 году контролировал титул WBA.

Последним соперником обоих боксеров был англичанин Джош Уоррингтон. "Апач" одолел его по решению судей в сентябре прошлого года. Вуд же победил Уоррингтона техническим нокаутом в октябре 2023-го.

Кстати, ранее еринчик спрогнозировал непростой бой против Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Какаче Ли Вуд

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