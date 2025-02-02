Я призовой боец: Какаче освободил чемпионский пояс полулегкого веса

36-летний "Апач" избавился от обязательств перед Международной боксерской федерацией (IBF). Энтони Какаче стремится драться с сильнейшими соперниками, вне зависимости от версий.

"Стать чемпионом мира – это абсолютная мечта и момент невероятной гордости для меня. Однако, на этом этапе своей карьеры я хочу проводить только самые крупные бои без разницы, какой пояс будет стоять на кону.

Я призовой боец ​​и моя цель сейчас – гарантировать будущее себе и своей семье, а также оставить наследство в боксе запоминающимися болельщикам масштабными боями. С нетерпением жду анонс своего следующего боя", – приводит слова ирландца BoxingScene.

Какаче завоевал титул IBF весной прошлого года. Он в статусе чемпиона IBO уверенно одолел валлийского боксера Джо Кордина. Летом Какаче успешно провел обязательную защиту титула IBO от посягательств англичанина Джона Вашингтона.

Напомним, ранее Красюк назвал потенциального соперника украинца Усика.

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