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"Сначала пусть пройдет меня": Паркер охладил намерения Дюбуа провести реванш с Усиком

Новозеландский боксер высказался о недооценке со стороны чемпиона IBF.
Сегодня, 13:48
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мыслями о будущем бое против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Новозеландский боксер предостерег соперника от заглядывания ему за спину и преждевременных планов по поводу реванша с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

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"Все может сложиться по-разному. Если будет слишком тяжело, то он начнет искать способ сдаться. Но если все будет складываться по его плану, то Дюбуа продолжит бой. Моя работа - выйти в ринг, помешать тому, что он предложит, и следовать моему плану на бой.

Недооценка меня со стороны Дюбуа может стать ошибкой. В боксе люди всегда пытаются организовать большие поединки в будущем. Если он пытается устроить бой с Усиком, то сначала пусть пройдет меня.

Сейчас я просто хочу сосредоточиться на Даниэле Дюбуа. Я не хочу забегать вперед. Я хочу подготовиться и серьезно к нему отнестись. Как только наш бой закончится и я выиграю, я смогу смотреть на другие поединки", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Диллиан Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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