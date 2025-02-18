"Это будет удача": Дюбуа изменил прогноз на свой бой с Паркером

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о поединке против Джозефа Паркера.

Британец не верит, что сможет быстро нокаутировать своего соперника, однако уверен, что все равно победит.

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"Я хочу сделать еще более безупречно свою работу в этот раз. Должно быть еще лучше. Так что я иду за Паркером. Я хочу разобраться с ним быстро. Я просто выйду и сделаю то, что должен.

Как-то я сказал, что нокаутирую его за три раунда, но это будет удача. На самом деле я даже могу перебоксировать этого парня. У меня есть для этого инструменты. Я ожидаю от своего соперника все самое лучшее. Никаких уловок, я просто выйду и сделаю свою работу", - прриводит слова Дюбуа BoxNation.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Александр Усик назвал фаворита боя Дюбуа - Паркер.

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