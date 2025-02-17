Усик назвал страну, в которому ему больше всего нравится проводить бои
Украинский супертяж Александр Усик высказался о своей карьере.
Боксер признался, что ему больше всего нравится боксировать в Великобритании.
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"Мне нравится драться в Великобритании и мне нравятся все мои британские соперники. Мой первый бой в Англии был еще в аматорах, потом я был в Лондоне на Олимпиаде.
У меня есть отличные друзья – Тони Беллью, Джо Джойс. Думаю, Тони сделал меня более известным".
Усик рассказал, что ему нравится общаться с британскими фанатами.
"Я люблю своих британских фанов, это особенные болельщики. И они мне до сих пор пишут в соцсетях, поздравляют", - сказал украинец для Sky Sports.
Напомним, Усик поздравил Ломаченко с днем рождения.
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