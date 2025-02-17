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Усик назвал страну, в которому ему больше всего нравится проводить бои

Украинский боксер вспомнил Олимпиаду.
Сегодня, 21:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский супертяж Александр Усик высказался о своей карьере.

Боксер признался, что ему больше всего нравится боксировать в Великобритании.

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"Мне нравится драться в Великобритании и мне нравятся все мои британские соперники. Мой первый бой в Англии был еще в аматорах, потом я был в Лондоне на Олимпиаде.

У меня есть отличные друзья – Тони Беллью, Джо Джойс. Думаю, Тони сделал меня более известным".

Усик рассказал, что ему нравится общаться с британскими фанатами.

"Я люблю своих британских фанов, это особенные болельщики. И они мне до сих пор пишут в соцсетях, поздравляют", - сказал украинец для Sky Sports.

Напомним,  Усик поздравил Ломаченко с днем рождения.

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