Дюбуа: Усик находится на вершине рядом со мной
Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) высказался о возможном реванше против обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).
По словам британца, он сосредоточен на поединке с Джозефом Паркером, однако готов к противостоянию с украинцем.
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"Берешь ли ты в голову весь этот шум о реванше с Усиком? Совсем нет. Нисколько. Я не потерял внимания к Паркеру. Это то, где мы сейчас находимся. Стадия, на которой я сейчас нахожусь.
Я сейчас на вершине, поэтому бросать вызов - это нормально. Он находится на вершине рядом со мной. Такие бои должны происходить", - приводит слова Дюбуа Dazn.
В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
Бой Дюбуа и Паркера пройдет 22 февраля.
Ранее Усик предсказал, кто из молодых бойцов станет чемпионом супертяжелого веса.
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