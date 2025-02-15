Усик предсказал, кто из молодых бойцов станет чемпионом супертяжелого веса

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о будущем дивизиона.

По словам украинца, следующим лидером хэвивейта может стать непобежденный британский проспект Мозес Итаума.

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"Кто будет следующим чемпионом мира в супертяжелом весе? Как этого парня зовут? Мозес Итаума.

Он отличный боец. Он молод, ему 20 лет. Я считаю, что Итауму ждет большое будущее", - сказал Усик для talkSPORT.

Ранее Усик назвал самого сложного соперника в карьере.

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