"Только не плачь": Усик отреагировал на поражение Беринчика
Украинец замотивировал соотечественника после фиаско от Дэвиса.
В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе, в котором Денис Беринчик проиграл Кишону Дэвису.
В четвертом раунде американец победил украинца техническим нокаутом.
Читай также: Тренер Беринчика назвал причину поражения в титульном бою
Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик отреагировал на поражение.
"Без поражения нет победы. Только не плачь, ТНЕМ", – написал Усик.
Напомним, Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!