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"Люблю тебя": Усик поздравил Ломаченко с днем рождения

Украинец показал архивное фото с соотечественником.
Сегодня, 20:23
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

В понедельник, 17 февраля, свой день рождения празднует чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО).

Обладатель поясов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) поздравил соотечественника, показав архивное фото.

"С днем рождения, брат. Люблю тебя", - написал Усик.

Ранее сообщалось, что британский боксер нацелился на титул Усика.

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