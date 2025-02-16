"Мы все ждем, что он сделает": Британский боксер нацелился на титул Усика

Непобежденный британский представитель супертяжелого дивизиона Фабио Уордли заявил, что хочет побороться за титул WBA, которым сейчас владеет Александр Усик.

По словам боксера, все сейчас ждут, какие действия предпримет украинский чемпион по поводу своей дальнейшей карьеры.

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"Мой план на этот год - либо быть в обязательной позиции, либо побороться за титул. Поэтому нужно сделать все правильно. Первое место в рейтинге WBA - это отличное начало для выполнения поставленной задачи. Так что я просто должен продолжать в том же духе.

Мы все сейчас просто ждем, что сделает Усик. Будет ли он драться с обязательными претендентами или просто откажется от поясов? Встретится ли он с Даниэлем Дюбуа? Здесь очень много вопросительных знаков.

Я и другие такие же парни, просто стояли в сторонке и ждали своего шанса. Сейчас придется снова подождать и посмотреть, какой будет шаг с его стороны, чтобы сделать потом умный ход.

При этом мне кажется все менее и менее вероятным, что наши пути когда-нибудь пересекутся. Конечно, это был бы безумный бой", - приводит слова Уордли Sky Sports.

Ранее Усик предсказал, кто из молодых бойцов станет чемпионом супертяжелого веса.

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