Усик ответил, готов ли дать реванш Чисоре

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о реванше с ветераном дивизиона Дереком Чисорой, которого он одолел единогласным решением судей в октябре 2020 года.

По словам украинского боксера, он не исключает такую возможность, но не в ближайшее время.

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"Дерек - замечательный человек. Его последний бой был отличным, мне он понравился. Точно не знаю сколько, но, кажется, в одном эпизоде он выбросил больше 15 ударов. Дерек, да ты в отличной форме.

Реванш с Чисорой? Я думаю, что это возможно, но не сейчас. В будущем я хочу устроить поединок на стадионе в Киеве, но сейчас это невозможно, потому что у нас идет война", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Ранее Александр Усик раскритиковал Даниэля Дюбуа за брошенный вызов и назвал условие для реванша.

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