"Это бой, который я хочу": Чисора оценил вероятность реванша с Усиком

Британский боксер рассказал, от кого будет зависеть возможность проведения поединка.

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора заявил, что хотел бы получить реванш от обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, которому уступил единогласным решением судей в октябре 2020 года.

Британский боксер отметил, что возможность проведения повторного поединка будет зависеть от решения самого украинца и его команды.

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"Мой последний бой будет на стадионе Тоттенхэма. Я настаиваю на этом. Не буду говорить, что соперником станет Усик. Я просто это демонстрирую. Я прошу Бога о возможности.

Я сказал об этом промоутеру Фрэнку Уоррену. Теперь Александр Усик должен позвонить своему боссу и спросить его, может ли он драться со мной. Но это тот бой, который я хочу получить", - приводит слова Чисоры talkSPORT.

Ранее Усик назвал самого сложного соперника в карьере.

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