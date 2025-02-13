"Начнем это снова?": Чисора обратился к Усику с возможным реваншем
Британский ветеран бокса супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) обратился к обладателю титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО).
Чисора, который недавно победил шведа Отто Валлина, предложил украинцу провести второй бой.
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"Начнем это снова?", – написал Чисора, опубликовав эпизод из интервью Усика перед их боем.
Shall we start this again? @usykaa 😂 pic.twitter.com/lG1HIKPYbY— Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) February 12, 2025
В октябре 2020 года Усик одолел Чисору решением судей.
Свой последнем поединок Александр провел в декабре прошлого года, победив Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей.
Ранее Усик назвал самого сложного соперника в карьере.
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