"Начнем это снова?": Чисора обратился к Усику с возможным реваншем

Дерек показал архивное видео, в котором украинец заигрывал с ним.

Британский ветеран бокса супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) обратился к обладателю титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО).

Чисора, который недавно победил шведа Отто Валлина, предложил украинцу провести второй бой.

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"Начнем это снова?", – написал Чисора, опубликовав эпизод из интервью Усика перед их боем.

В октябре 2020 года Усик одолел Чисору решением судей.

Свой последнем поединок Александр провел в декабре прошлого года, победив Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей.

Ранее Усик назвал самого сложного соперника в карьере.

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