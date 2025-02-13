Промоутер Усика отреагировал на то, что Александр завершит карьеру через два боя
Александра Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем своего клиента.
По словам функционера, вскоре команда займется подбором потенциальных соперников для украинца.
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"Это ощущение Усика, что он может провести еще два боя.
Мы рассмотрим, что может произойти в ближайшие несколько месяцев, и составим план для него", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Свой последний бой Усик провел в декабре, когда победил единогласным решением судей Тайсона Фьюри в реванше.
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